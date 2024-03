Lahr (ots) - Die juristische Aufarbeitung des Diesel-Abgasskandals der

Mercedes-Benz-Group AG (https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/musterfest

stellungsklage-mercedes) steuert auf einen Höhepunkt zu. Am Donnerstag, dem 28.

März 2024, will das Oberlandesgericht Stuttgart in der Musterfeststellungsklage

gegen den Autobauer seine Entscheidung verkünden, wie es das Gericht nach der

zweiten Verhandlung am 21. September 2023 angekündigt hatte. Der Vorsitzende

Richter des 24. Senats am Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart, Thilo Rebmann, ließ

bei diesem Termin durch vorläufige Einschätzungen erkennen, dass der Senat

Hinweise auf unzulässige Abschalteinrichtungen in den streitgegenständlichen

Fahrzeugen sehe. Sogar vorsätzliches und sittenwidriges Handeln hielt der Senat

teilweise für möglich. Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) hatte den

Autohersteller im Namen von rund 2.800 Verbrauchern verklagt (Az.: 24 MK 1/21).

Die Inhaber der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer vertreten in dem Verfahren den vzbv in

einer Spezialgesellschaft - wie bereits 2020 erfolgreich gegen die Volkswagen

AG, als es zu einem Vergleich in Höhe von 870 Millionen Euro kam.



BGH-Diesel-Urteil wirkt bei Mercedes-Musterfeststellungsklage







Musterfeststellungsklage gegen die Mercedes-Benz-Group-AG stehen nach Ansicht

der Diesel-Kanzlei Dr. Stoll & Sauer sehr gut. Hintergrund ist die neue

Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) und des Bundesgerichtshofs

(BGH). Mehr Infos zu den Entwicklungen am EuGH

(https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/eugh-thermofenster) und BGH

(https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/bgh-urteil) gibt es auf unseren

Spezial-Websites. Dr. Stoll & Sauer fasst die Verhandlung am 21. September 2023

und daraus resultierende Erkenntnisse noch einmal zusammen:



- Gerade am zweiten Verhandlungstermin hatte der 24. Senat am OLG Stuttgart klar

gemacht, dass er die neue Rechtsprechung umsetzen werde. "Wir wollen den BGH

nicht in Frage stellen." Mit diesem Satz gab der Vorsitzende Richter am

Oberlandesgericht Stuttgart, Thilo Rebmann, die neue Richtung im Verfahren zur

Musterfeststellungsklage gegen die Mercedes-Benz-Group AG vor. Für Verbraucher

war das im Grunde eine gute Nachricht, für Mercedes könnte es jetzt teuer

werden.

- Der Bundesgerichtshof hatte am 26. Juni 2023 ein neues Kapital im

Diesel-Abgasskandal der Automobilindustrie aufgeschlagen.

(https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/bgh-urteil) Die Hürden für

erfolgreiche Diesel-Klagen senkte der BGH in drei Musterverfahren gegen Audi,

VW und Mercedes erheblich. Bereits der Nachweis fahrlässigen Handelns genügt Seite 2 ► Seite 1 von 3

Die Chancen der Verbraucher auf eine positive Entscheidung in derMusterfeststellungsklage gegen die Mercedes-Benz-Group-AG stehen nach Ansichtder Diesel-Kanzlei Dr. Stoll & Sauer sehr gut. Hintergrund ist die neueRechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) und des Bundesgerichtshofs(BGH). Mehr Infos zu den Entwicklungen am EuGH(https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/eugh-thermofenster) und BGH(https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/bgh-urteil) gibt es auf unserenSpezial-Websites. Dr. Stoll & Sauer fasst die Verhandlung am 21. September 2023und daraus resultierende Erkenntnisse noch einmal zusammen:- Gerade am zweiten Verhandlungstermin hatte der 24. Senat am OLG Stuttgart klargemacht, dass er die neue Rechtsprechung umsetzen werde. "Wir wollen den BGHnicht in Frage stellen." Mit diesem Satz gab der Vorsitzende Richter amOberlandesgericht Stuttgart, Thilo Rebmann, die neue Richtung im Verfahren zurMusterfeststellungsklage gegen die Mercedes-Benz-Group AG vor. Für Verbraucherwar das im Grunde eine gute Nachricht, für Mercedes könnte es jetzt teuerwerden.- Der Bundesgerichtshof hatte am 26. Juni 2023 ein neues Kapital imDiesel-Abgasskandal der Automobilindustrie aufgeschlagen.(https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/bgh-urteil) Die Hürden fürerfolgreiche Diesel-Klagen senkte der BGH in drei Musterverfahren gegen Audi,VW und Mercedes erheblich. Bereits der Nachweis fahrlässigen Handelns genügt