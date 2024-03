MANCHESTER, England, 27. März 2024 /PRNewswire/ -- ACE Money Transfer, ein führender Anbieter von Überweisungen mit Hauptsitz in Manchester, Großbritannien, und die Bank AL Habib, eine der führenden pakistanischen Geschäftsbanken, haben sich erneut zusammengetan, um Pakistanern im Ausland zu ermutigen, Geld über legale Kanäle nach Hause zu schicken, und ihnen gleichzeitig die Chance zu bieten, beträchtliche Prämien zu gewinnen. Es werden 25 Umrah-Pakete angeboten, die es den Gewinnern ermöglichen, die heilige Pilgerfahrt während des heiligen Monats zu unternehmen. Der Hauptpreis – Zwei glückliche Gewinner erhalten jeweils einen Bargeldpreis in Höhe von 1 crore Rupien .

Legale Überweisungen tragen erheblich zu den pakistanischen Devisenreserven bei und unterstützen das Wirtschaftswachstum und die Stabilität. Umgekehrt können informelle Kanäle für den Geldversand unzuverlässig sein und Sicherheitsrisiken bergen. Überweisungen sind eine wichtige Lebensader für die pakistanische Wirtschaft. Indem ACE Money Transfer und die Bank AL Habib während des Ramadan Anreize für legale Überweisungen schaffen, spielen sie eine Schlüsselrolle bei der Unterstützung der nationalen Entwicklung und der Sicherung des Wohlstands vieler Familien.

Wie kann man sich beteiligen?

Das Verfahren ist einfach. Der Überweisende muss über die App oder die Website von ACE Money Transfer Geld von Großbritannien, Europa, Kanada oder Australien nach Pakistan auf ein beliebiges Konto der Bank AL Habib senden oder die Bargeldabholung in einer der über 1.100 Filialen der Bank AL Habib in Pakistan wählen und beim Erstellen der Transaktion den Promo-Code „UMRAH" verwenden. Das Angebot gilt für den Ramadan-Monat 2024.

Rashid Ashraf, CEO von ACE Money Transfer, erklärte: „Diese Zusammenarbeit geht über reine Transaktionen hinaus. Sie würdigt die tiefe Bedeutung des Ramadan, einer Zeit der spirituellen Reflexion, der Großzügigkeit und der Stärkung der Familienbande. Wir von ACE Money Transfer sind stolz darauf, unsere langjährige Partnerschaft mit der Bank AL Habib neu zu beleben und Pakistanern im Ausland solche unglaublichen Möglichkeiten zu bieten und gleichzeitig zum wirtschaftlichen Wohlergehen Pakistans beizutragen."

Aun Ali, Group Head - Business der Bank AL Habib, sagte: Wir freuen uns, den Start der Medienkampagne in Zusammenarbeit mit ACE Money Transfer während des heiligen Monats Ramadan bekannt zu geben. Die Kampagne zeigt unser Engagement, eine sinnvolle Beziehung zu unseren Kunden aufzubauen und sie zu ermutigen, legale Kanäle zu nutzen, um Geld nach Pakistan zu senden.

Ali Zafar, der Botschafter der Kampagne, teilte seine Gedanken mit: „Ich fühle mich geehrt, mit dieser Initiative in Verbindung gebracht zu werden. Während des Ramadan ist die Spendenfreudigkeit am größten, und die Spenden müssen sicher und zuverlässig bei den Empfängern ankommen. Indem sie legale Kanäle wie ACE Money Transfer und die Bank AL Habib nutzen, können Auslandspakistaner sicherstellen, dass ihr hart verdientes Geld in ihrer Heimat wirklich etwas bewirkt und gleichzeitig die pakistanische Wirtschaft stärkt."

