Sydney, 27. März 2024 (ots/PRNewswire) - FP Markets feiert fast zwei Jahrzehnte

in der Forex (https://www.fpmarkets.com/forex/) - und CFD

(https://www.fpmarkets.com/what-is-cfd-trading/) -Branche und zeichnet sich

weiterhin durch die Erfüllung der Bedürfnisse von Händlern und Investoren aus,

was dem Unternehmen wiederholt Anerkennung in zahlreichen Schlüsselbereichen

einbrachte. Bei den Forexbrokers.com 2024 Awards am 23. Januar wurde FP Markets

(https://www.fpmarkets.com/) in mehreren prestigeträchtigen Kategorien mit dem

Best in Class-Status für herausragende Leistungen ausgezeichnet und setzte damit

eine beeindruckende Reihe von aufeinanderfolgenden Auszeichnungen fort:



- Provisionen und Gebühren (4. Jahr in Folge)

- MetaTrader (4. Jahr in Folge)

- Algo Trading (3. Jahr in Folge)







Markets als Branchenführer für wettbewerbsfähige Preise und marktführende

Technologie, die für ihre umfassende Unterstützung für algorithmische,

systematische Händler anerkannt ist. Bei FP Markets können Kunden auch aus einer

großen Auswahl an kostengünstigen Trading- Konten

(https://www.fpmarkets.com/account-types/forex-account-types/) wählen, die

sowohl für aktive als auch für längerfristige Investoren geeignet sind.



Craig Allison, CEO von FP Markets, kommentierte: "Die beständige Anerkennung in

den Kernbereichen der Branche ist ein Beweis für den unermüdlichen Einsatz und

das Engagement des Teams. Wir sind stolz darauf, weiterhin Anerkennung zu

erhalten und ein Broker zu sein, der seine Händler und Investoren versteht. Von

der Bereitstellung kostengünstiger Preisstrukturen bis hin zu einer Reihe

führender Handelsplattformen (https://www.fpmarkets.com/platforms/) ,

einschließlich MetaTrader (https://www.fpmarkets.com/platforms/mt4/) und cTrader

(https://www.fpmarkets.com/platforms/ctrader/) , sowie unserer neuen

Partnerschaft mit TradingView (https://www.fpmarkets.com/platforms/tradingview/)

, und einem engagierten, rund um die Uhr verfügbaren, mehrsprachigen

Kundensupport-Team (https://www.fpmarkets.com/customer-experience/) , ist dies

die treibende Kraft dafür, dass Händler FP Markets immer wieder als Broker ihrer

Wahl wählen."



Forexbrokers.com wurde 2016 gegründet und ist ein Online-Anbieter von

unparteiischen Forex-Broker-Bewertungen. Das Unternehmen hat annähernd 200.000

Wörter an Forschungsergebnissen veröffentlicht, die mehr als 8 Millionen Mal

aufgerufen wurden, und hat sich damit als die Nummer eins unter den

Broker-Vergleichswebsites für Händler und Investoren etabliert. Da die Nachfrage

nach regulierten und transparenten Brokern weiter steigt, bietet Seite 2 ► Seite 1 von 2

