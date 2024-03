Dayton, Ohio, 27. März 2024 (ots/PRNewswire) - Mit dieser Akquisition erweitert

Woolpert seine Präsenz in Europa und unterstützt den Ausbau und die

Weiterentwicklung von Mapping-Technologie und Innovation.



übernommen, ein multidisziplinäres Unternehmen für Geodatenlösungen mit

Hauptsitz in Kilcullen, Irland. Murphy Geospatial ist ein privates, in

Familienbesitz befindliches Unternehmen für Geodatenlösungen, das ein breites

Spektrum an Dienstleistungen anbietet, darunter Vermessung, mobile und

Innenraumkartierung, Anlagenüberwachung, Untergrundtechnik und die Entwicklung

digitaler 3D-Zwillinge. Das Unternehmen beschäftigt fast 400 Mitarbeiter in

sechs Büros in Irland und in Großbritannien.







Geodienstleistungsunternehmen, das 1911 gegründet wurde und seit mehr als 50

Jahren umfassende und integrierte Geodienstleistungen anbietet. Neil Churman,

Präsident von Woolpert, sagte, dass sich diese Akquisition auf die Erweiterung

und den Ausbau von Woolperts geografischen Fähigkeiten in Europa konzentriert.

Dieser Zusammenschluss wird es den Unternehmen ermöglichen, bewährte Verfahren

anzugleichen, die betriebliche Effizienz zu steigern und Dienstleistungen wie

Vermessung, Realitätserfassung, BIM, Anlagenüberwachung, GIS und alle Formen der

Kartierung zu verbessern.



"In den letzten vier Jahrzehnten hat sich Murphy Geospatial als innovativer

Geospatial-Partner in Irland, Großbritannien und den umliegenden Regionen

etabliert", so Churman. "Gemeinsam mit Murphy Geospatial wird Woolpert seine

Geodatenpräsenz in Europa ausbauen, um das Angebot für unsere Kunden zu

verbessern, die Entwicklung neuer Lösungen zu beschleunigen und die Sektoren

Infrastruktur, Fertigung, Bauwesen,

zu unterstützen."



Niall Murphy, Geschäftsführer von Murphy Geospatial, und sein Team werden Murphy

Geospatial, ein Unternehmen von Woolpert, in strategischer Übereinstimmung mit

Woolpert weiterführen. Murphy sagte, die Unternehmen hätten ein gemeinsames

