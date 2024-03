Port Vila, Vanuatu, 28. März 2024 (ots/PRNewswire) - Der Multi-Asset-Broker

("Vantage") hat kürzlich seine #TradeforHope-Initiative abgeschlossen, die der

Unterstützung von Instituto Claret, einer bekannten Wohltätigkeitsorganisation

in Brasilien, gewidmet ist.



Das Instituto Claret widmet sich der Verbesserung der Lebensbedingungen

gefährdeter Bevölkerungsgruppen durch eine Reihe von Initiativen, darunter

Programme für die Entwicklung von Kindern, Familienhilfe, Gewaltprävention,

Unterstützung von Obdachlosen, Ernährungssicherheit und Berufsausbildung. Diese

Bemühungen haben jeden Monat eine greifbare und positive Auswirkung auf Tausende

von Menschen und zeigen das unermüdliche Engagement der Organisation für das

Gemeinwohl.





Vom 18. bis 22. März 2024 veranstaltete Vantage die Initiative #TradeForHope,die den Sozialprogrammen von Instituto Claret in Brasilien zugute kommen soll.Diese globale Kampagne unterstreicht das feste Bekenntnis von Vantage Markets zuseiner sozialen Verantwortung.#TradeforHope verzeichnete eine rege Beteiligung von Händlern, was diekollektive Entschlossenheit zur Unterstützung einer guten Sache unterstrich.Marc Despallieres, Strategie- und Trading-Leiter bei Vantage Markets, bedanktesich für die überwältigende Unterstützung durch die Kunden und betonte, dass dieMission des Instituto Claret mit den Grundwerten des Unternehmens übereinstimmt."Wir fühlen uns geehrt durch die herzliche Unterstützung unserer Kunden füreinen so ehrenwerten Zweck", erklärte Despallieres."Das Engagement von Instituto Claret für die Bereitstellung grundlegenderDienstleistungen für benachteiligte Gemeinden in Brasilien entspricht voll undganz unseren Werten. Der Erfolg der #TradeForHope-Initiative spiegelt daskollektive Engagement unserer Kunden und unseres Teams wider, eine positiveWirkung zu erzielen."Für weitere Informationen über das Instituto Claret besuchen Sie bittehttps://www.institutoclaret.org.br/Informationen zu VantageVantage (https://www.vantagemarkets.com/?cxd=51395_661629&affid&gclid=%5bgclid%5d&utm_source=tmbtpr01&utm_medium=prelease&utm_campaign=awareness&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtpr01_prelease_awareness_text_instcla_gy2) ist einMulti-Asset-Broker, der seinen Kunden Zugang zu einem flexiblen undleistungsstarken Service für den Handel mit Contracts for Difference (CFDs)bietet, darunter Devisen, Rohstoffe , Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen.Mit über 13 Jahren Markterfahrung beschränkt Vantage sich nicht nur auf dieRolle des Brokers, sondern bietet darüber hinaus ein vertrauenswürdigesTrading-Ökosystem, eine preisgekrönte mobile Trading-App(https://vfxapp.onelink.me/UxDH/pr4pt07f) und eine benutzerfreundlicheHandelsplattform, die es den Kunden ermöglicht, Handelschancen zu nutzen.