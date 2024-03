AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu GDL/Bahn/Streikrecht:

"Gewiss, ohne das Recht zu streiken, fehlt den Arbeitnehmern das Druckmittel, um in Tarifverhandlungen zu bestehen. Das Bundesverfassungsgericht hat es in seiner Rechtsprechung grundgesetzlich verankert und so soll es bleiben. Gleichwohl sollte der Bundestag die Streikbedingungen in den Bereichen der kritischen Infrastruktur wie Bahn, Luftfahrt, Energieversorgung und Gesundheitssektor verschärfen."/nme/DP/ngu