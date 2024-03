Hamburg (ots) - Zugegeben: Neben einem ausgewachsenen Traktor wirkt der RANGER

wirklich klein. Doch eben das ist seine Stärke. Denn Polaris, Weltmarktführer

für innovative Powersports- und Offroad-Fahrzeuge, hat auf kleinster Fläche jede

Menge Technik untergebracht, die sich im Arbeitsalltag bezahlt macht.



Der RANGER bietet hervorragendes Geländeverhalten, nahezu unerschöpfliche Power

und viel Komfort in der Kabine, das alles gepaart mit jeder Menge Stauraum. Kein

Wunder, dass er sich als Zugfahrzeug, zum Abfahren von Koppeln, Weiden, oder

Waldwegen, zum Transportieren von Arbeits- und Reparaturmaterialien, von Futter

und vielem mehr längst unzählige Male bewährt hat und zu den beliebtesten UTVs

unter Landwirten zählt.





Damit das so bleibt, ist das vielseitige Arbeitstier als "RANGER XP Kinetic"inzwischen sogar mit Elektromotor zu haben. Als erster Hersteller hat Polarisdamit ein Fahrzeug vorgestellt, das den gestiegenen Anforderungen anEmissionsvermeidung und Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft gerecht wird.RANGER XP Kinetic: universelles Kraftpaket für den HofSchaut man sich den XP Kinetic genauer an, stellt man fest: Er ist ein RANGERdurch und durch, von außen wie von innen. Das Fahrzeug verfügt über alleTugenden, mit denen die Modellserie seit inzwischen mehr als zehn Jahrenbegeistert. Vier Ausstattungslinien sind verfügbar, jede davon mit dreivollwertigen Sitzen: Die Premium-Variante gibt es mit Straßenzulassung undT1a-Homologation. Die Ultimate-Version ist ebenfalls für die Straße und außerdemmit T1b-Homologation zu haben. Gemeinsam ist allen Modellen eine extremeLeistungsfähigkeit: Der RANGER XP Kinetic hat eine extrem hohe Zuglast von biszu 2.370 Kilogramm. Und hinsichtlich der maximalen Zuladung von 567 Kilogrammmacht ihm keiner etwas vor - Branchenrekord!Groß in der Reichweite, klein in den UnterhaltskostenIn puncto Reichweite präsentiert sich der Elektro-RANGER in Bestform: DasPremium-Modell besitzt eine Lithium-Ionen-Batterie mit 14,9 kWh, die einemaximale Reichweite von 70 Kilometern ermöglicht - genug für einen langenArbeitstag. Der RANGER XP Kinetic Ultimate dehnt den Aktionsradius nochmals aus:Dank 29,8 kWh-Akku muss das Gefährt erst nach rund 130 Kilometern an dieLadestation. Die Reichweite hängt dabei nicht zuletzt vom Betriebsmodus ab. DerFahrer hat die Wahl: "Eco+" begrenzt das Drehmoment und dieHöchstgeschwindigkeit zugunsten der Reichweite und ist ideal für leichtereArbeitseinsätze. "Standard" optimiert die Gasannahme für Alltagsfahrten undmittelschwere Arbeitseinsätze. Und "Sport" garantiert unmittelbare Ansprache für