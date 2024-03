BIRKENFELD (dpa-AFX) - Der Diagnostikspezialist Stratec setzt auf eine Belebung des Geschäfts ab dem zweiten Quartal. Im ersten Jahresviertel sei mit einer stark verhaltenen Geschäftsdynamik zu rechnen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Birkenfeld mit. Darauf folgend ließen etwa die Bestellprognosen der Kunden eine "stark ausgeprägte Belebung" bei der Umsatz- und Ergebnisentwicklung erwarten, hieß es. Im Gesamtjahr hofft das Management auf eine mindestens stabile Geschäftsentwicklung. An der Börse kamen die Neuigkeiten nicht gut an: Die Aktie gehörte mit 10 Prozent Abschlag zu den größten Verlierern im Kleinwerte-Segment SDax .

Der Umsatz von Stratec soll 2024 bereinigt um Wechselkurseffekte stabil bleiben oder leicht steigen, hieß es weiter. Davon dürften vor Zinsen, Steuern, sowie bereinigt um Sondereffekte (ber. Ebit) 10 bis 12 Prozent als operativer Gewinn bleiben. 2023 ging der währungsbereinigte Umsatz um 3,8 Prozent zurück auf knapp 262 Millionen Euro. Die operative Marge sank von 16,4 auf 10,3 Prozent und lag damit eher am unteren Ende der Erwartungen des Stratec-Managements.