Weifang, China, 28. März 2024 (ots/PRNewswire) - Ein Erbe des Wachstums: Weichai

Power erzielt eine beispiellose Expansion und Rendite



Innovation durch Einigkeit: Weichai geht mit einer Vision für die Entwicklung

gemeinsamer Werte voran



Weichai Power Co., Ltd. (2338.HK, 000338.SZ) hat in seinem letzten

Jahresbericht, der am 26. März veröffentlicht wurde, bedeutende finanzielle

Erfolge für das Jahr 2023 bekannt gegeben. Das Unternehmen verzeichnete einen

Umsatz von 213,96 Mrd. RMB, was einem beachtlichen Anstieg von 22,2 % gegenüber

dem Vorjahr entspricht. Der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn stieg um

83,8 % auf 9,01 Milliarden RMB, während der unverwässerte Gewinn je Aktie um

84,5 % auf 1,04 RMB zulegte.





Im Rahmen seines Engagements für die Rendite der Aktionäre kündigte WeichaiPower eine Verbesserung seiner Dividendenstrategie an und erhöhte dieBardividendenquote für das Jahr auf 50 %. Diese strategische Entscheidungunterstreicht die solide Finanzlage des Unternehmens und sein Bestreben, seinenAnlegern nachhaltig hohe Renditen zu sichern.Weichai Power Co., Ltd. beging den 20. Jahrestag seiner Börsennotierung inHongkong mit einem Seminar am 26. März in Weifang, China, an dem zahlreicheTeilnehmer aus der globalen Finanzwelt, Investoren und Medien teilnahmen. DieVeranstaltung beleuchtete den Reform- und Innovationskurs des Unternehmens inden letzten zwei Jahrzehnten. Tan Xuguang, Vorsitzender von Shandong HeavyIndustry Group, Weichai Power und China National Heavy Duty Truck Group, hielteine Grundsatzrede zum Thema "Wachstum, Wert, Zukunft", in der er die fünfstrategischen Modelle und vier Entwicklungsansätze des Unternehmens erläuterte.2004 ging Weichai Power als erstes Unternehmen aus dem chinesischenVerbrennungsmotorensektor an die Börse in Hongkong und sammelte 170 MillionenUS-Dollar ein. Mit einer 928-fachen Überzeichnung der Erstemission und einer52-fachen Überzeichnung der internationalen Platzierung, der höchsten seit 1998,wurde ein neuer Rekord aufgestellt. Nach den Marktreformen in China 2007 schlossWeichai Power die Fusion mit Zhu Zhou Torch Spark Plug Co., Ltd (Torch) ab, waszu einer Notierung an der Shenzhen Stock Exchange führte. Mit diesem innovativenAnsatz war Weichai Power das erste Unternehmen, das durch eine Fusion von einerH-Aktie zu einer A-Aktie wechselte - ein Schritt, der auf dem globalenFinanzmarkt für seine Kreativität anerkannt wurde. Diese Strategie hatentscheidend dazu beigetragen, die internationale Präsenz von Weichai Powervoranzutreiben und den Grundstein für weitere nationale und internationaleFusionen und Übernahmen zu legen.