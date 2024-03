Hilden (ots) -



- Hermann Falk (56) wird zum 1. April 2024 Mitglied des Aufsichtsrats der

ÖKOWORLD AG

- Monika Schulze (61) soll ebenfalls neues Mitglied des Aufsichtsrats der

ÖKOWORLD AG werden. Ihre Bestellung wird nach dem Ausscheiden von Herrn Tank

Anfang April bei Gericht beantragt.

- Heinz J. Hockmann (72) und Detlef Tank (82) verlassen nach über zehn Jahren

erfolgreicher Arbeit das Aufsichtsgremium



Nach dem Generationenwechsel im Vorstand der ÖKOWORLD AG im Sommer vergangenen

Jahres vollzieht das Unternehmen diesen nun auch im Aufsichtsrat. Hermann Falk

(56) wird zum 1. April 2024 neues Mitglied des Aufsichtsrats der ÖKOWORLD AG.

Monika Schulze (61) soll ebenfalls neues Mitglied des Aufsichtsrats der ÖKOWORLD

AG werden. Ihre Bestellung wird nach Ausscheiden von Herrn Tank Anfang April bei

Gericht beantragt.





Falk folgt auf Prof. Dr. Heinz J. Hockmann, der das Gremium alsAufsichtsratsvorsitzender seit 2011 führt und auf eigenen Wunsch aus diesem Amtausscheidet."In den vergangenen zwölf Jahren wurde gemeinsam viel erreicht.Ethisch-ökologische Investments sind im Markt kein Nischenprodukt mehr, das vonder Gesellschaft verwaltete Vermögen hat sich verzehnfacht und die ÖKOWORLD AGist ein nachhaltig profitables Unternehmen. Der Generationswechsel im Managementist vollzogen. Die Weichen für die Zukunft sind gestellt. Für mich ist das derrichtige Zeitpunkt, mich zurückzuziehen", sagt Heinz J. Hockmann,Aufsichtsratsvorsitzender der ÖKOWORLD AG. "Mit Dr. Hermann Falk übernimmt einausgewiesener Experte Verantwortung im Aufsichtsrat, der mit seiner Erfahrungsowohl in Corporate Governance- wie auch in Nachhaltigkeitsfragen die nächsteEntwicklungsphase des börsennotierten Unternehmens erfolgreich begleiten wird."Falk ist Jurist und seit 2017 Mitglied des Vorstands der GLS Treuhand. Zuvor warer Geschäftsführer des Bundesverbands Erneuerbare Energie sowiestellvertretender Generalsekretär des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen. Bis2022 war Falk zudem langjähriger Aufsichtsratsvorsitzender der DüsseldorferNaturstrom AG."Ich freue mich auf die neue Aufgabe und werde mit ganzer Kraft dazu beitragen,dass wir im Team ÖKOWORLD ethisch-ökologisches Investieren noch weiter stärken",so Hermann Falk. "Alle im Unternehmen haben dafür in den vergangenen Jahrenhervorragende Arbeit geleistet und ÖKOWORLD auf einen Zukunftskurs gebracht, demes auch in einem herausfordernden Umfeld zu folgen gilt."Wie sein Vorgänger Prof. Dr. Heinz J. Hockmann wird auch Dr. Hermann Falk vonden Gründern und Stammaktionären Alfred Platow und Klaus Odenthal gemeinsam in