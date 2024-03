Vilnius, Litauen, 28. März 2024 (ots/PRNewswire) - Yukon Group, Europas

führendes Unternehmen für Wärmebildtechnik und Nachtsichtgeräte, hat das

weltweit erste aufrüstbare Wärmebild-Monokular für den zivilen Gebrauch auf den

Markt gebracht. Das Pulsar Telos LRF XP50 ist ein unentbehrliches Werkzeug für

Jäger, Entdecker und Retter überall.



"Dieses Gerät ist das erste seiner Art auf dem Gebiet der optischen Technik.

Unser Produkt ermöglicht den Nutzern ein nahtloses Upgrade mit verbesserten

Funktionen wie einer leistungsfähigeren Optik, höher auflösenden Sensoren oder

zusätzlichen Laser-Entfernungsmessern - während sie ihr bestehendes Gerät

beibehalten. Wir sind davon überzeugt, dass die Aufrüstungsfunktion auch von

anderen Herstellern in Europa und darüber hinaus genutzt werden wird", sagt der

Geschäftsführerin der Yukon Group, Volha Alsheuskaya.





"Die Nachrüstbarkeit ist umweltfreundlich. Als Teil des Engagements der YukonGroup zur Reduzierung von Elektroschrott verbessert die Möglichkeit, Funktionendes Telos LRF XP50 hinzuzufügen und auszutauschen, die Langlebigkeit undreduziert die Umweltbelastung erheblich", fügt sie hinzu.Nach Angaben der Vereinten Nationen werden mehr als 80 % des Elektroschrottsnicht formell recycelt. Inzwischen werden jedes Jahr mehr als 50 MillionenTonnen Elektroschrott produziert - mit steigender Tendenz.Der Telos LRF XP50 ist nachhaltig und langlebig und verkörpert die Kernaufgabeder Yukon Group, sich mit den Bedürfnissen der Anwender weiterzuentwickeln unddabei eine außergewöhnliche Langlebigkeit zu bieten. Die Aufrüstbarkeit stelltsicher, dass das Gerät zukunftssicher und auf dem neuesten Stand derWärmebildtechnik bleibt. Sobald eine neue Funktion oder ein Upgrade verfügbarist, werden Telos LRF XP50-Besitzer aus allen EU-Ländern aufgefordert, ihreGeräte an das Unternehmen zu senden, um ein Update zu erhalten.Und der Telos LRF XP50 macht keine Abstriche, wenn es darauf ankommt: Leistung.Das Gerät wurde auf der British Shooting Show 2024 mit dem prestigeträchtigenPreis für das innovative Produkt des Jahres ausgezeichnet."Der weltweite Wettbewerb treibt uns jedes Jahr, wenn nicht sogar jeden Monatan. Unsere Industriepartner sind sich einig, dass die technologische Entwicklungin der Jagd- und Outdoor-Branche außergewöhnlich schnell voranschreitet. Diesesrasche Tempo führt zu einer Überproduktion von Geräten mit schwer zu recycelndenTeilen. Wir sind bestrebt, unsere Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern undgleichzeitig sicherzustellen, dass die Technologie in Yukon auf dem neuestenStand bleibt", so Alsheuskaya.