In einem von geopolitischen Spannungen und wirtschaftlichen Unsicherheiten geprägten Marktumfeld behalten Analysten ihre optimistische Haltung zu ausgewählten Aktien bei. "Angesichts der steigenden US-Anleiherenditen und der anhaltenden Marktvolatilität in Asien und den Schwellenländern bevorzugen die Investoren zunehmend defensive und wertorientierte Aktien mit soliden Dividenden", so die Analysten von Morgan Stanley in einem aktuellen Research-Bericht.

Sie fügen hinzu: "Seit März preist der Markt eine mögliche Zinssenkung durch die Fed ein, und die Themen 'No Landing' sowie 'anhaltende Inflation' gewinnen wieder an Bedeutung, was zu höheren Renditen bei US-Staatsanleihen und einer bevorzugten Performance von Dividendentiteln führt."