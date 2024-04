Enthüllt: Das 1. Quartal 2024 im Überblick - alle Ergebnisse hier! Am 18. April 2024 legte ABB Ltd die Bilanz des ersten Quartals vor. Trotz eines Auftragseinbruchs von 5% blieb der Umsatz stabil, während der operative Cashflow stark anstieg. Zudem kündigte CEO Björn Rosengren seinen Rücktritt an.