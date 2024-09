BASF kündigt auf Investoren-Treffen größeren Umbau an

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Der unter Druck stehende weltgrößte Chemiekonzern BASF will Kreisen zufolge an seinem Kapitalmarkttag in der kommenden Woche einen weitreichenden Umbau ankündigen. Dabei gehe es um die Zukunft der Geschäfte Agrarchemie und Beschichtungen (Coatings) im Konzern, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch mit Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet.

Die Agrarchemie solle auf einen möglichen Börsengang in einigen Jahren vorbereitet werden. Für das Geschäft mit Beschichtungen stehen laut Bloomberg möglicherweise Teilverkäufe an oder der Einstieg von Partnern. Zum Batteriegeschäft soll es auf dem Kapitalmarkttag ebenfalls Aussagen geben. Dieser findet am 26. und 27. September statt. Die Aktie hat auf die Nachrichten deutlich reagiert und stieg am Mittag um mehr als vier Prozent./stk/jha/

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,82 % und einem Kurs von 45,99EUR auf Tradegate (18. September 2024, 13:50 Uhr) gehandelt.