Marktidee: Coca-Cola

Coca-Cola hat am Freitag Zahlen für das abgelaufene Quartal vorgelegt und die Märkte überzeugt. Die Aktie zog daraufhin an und kletterte gleich über mehrere wichtige technische Marken. Das bullishe Signal muss allerdings erst noch bestätigt werden. Dabei rückt eine weitere Marke in den Fokus.