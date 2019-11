Match My Trade - Auf Nummer sicher gehen?

In dieser Woche gehen die Kursziele der Match My Trade-Community wieder weit auseinander. Von 12.750 Punkten bis 13.495 Punkten ist alles dabei. Über all dem schwebt erneute Unsicherheit bezüglich des aktuellen Status der Zollverhandlungen zwischen den USA und China. Trumps letzte Äußerungen zu dem Thema haben dem DAX am Freitag auch etwas Boden gekostet. Ob wir es wagen sollten, einen Trade abzusetzen? Oder besser die aktuelle Unsicherheit aussitzen?