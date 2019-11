Was bestimmt gerade die Stimmung an den Aktienmärkten? Malte Kaub, Gründer des Tradersu00b4 Leadership Council in London und Referent für ActivTrades spricht am Rande der Trading-Messe WoT mit Moderatorin Viola Grebe über den Handelskonflikt, Brexit, Berichtssaison und weitere Einflussfaktoren. Welche Strategien er in dieser Marktsituation sieht, erklärt er im vollständigen Interview.