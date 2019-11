Marktidee: Sartorius.

Die Aktie des Pharma- und Laborzulieferers Sartorius bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Nach dem Erreichen eines Rekordhochs im Juli ging der Wert in den Korrekturmodus über. In den vergangenen Wochen konsolidierte Sartorius in Gestalt eines steigenden Dreiecks. Mit dem gestrigen Ausbruch auf ein 4-Monats-Hoch konnte die Aktie nun ein bullishes Anschlusssignal generieren.