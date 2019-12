250 Jahre bis zum ersten Optionsschein - seit 30 Jahren in Deutschland - Erstaunliches auf einen Klick

Im 16. Jahrhundert nahm der Börsenhandel Fahrt auf. Amsterdam wurde zum Dreh- und Angelpunkt. Doch es dauerte, bis die Derivate nach Deutschland kamen. 1925 war es so weit. Und doch nicht. Weil das Produkt in New York gehandelt wurde. Wann war es denn dank zweier Emittenten, darunter die Citigroup, in Deutschland so weit? - Machen wir eine kurzweilige Reise durch die Zeit und verstehen wir, warum Optionsscheine heute sind, was sie sind und dem Börsenhandel gebracht haben. Antje Erhard begleitet Dirk Heß von der Citigroup.