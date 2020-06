Marktidee: TecDAX

In den USA eilen die Techwerte von Rekord zu Rekord, der Nasdaq legte eine beeindruckende Performance hin. In Deutschland hatte sich der TecDAX auch sehr gut von der Corona-Krise erholt. Zuletzt gab es allerdings einen deutlichen Rücksetzer. Der TecDAX befindet sich damit in einer kritischen Zone. Gleichzetitig bildete er gestern eine Spinning-Top-Kerze aus.