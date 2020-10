Robert Halver, SAP crasht - folgt mehr?

Was, wenn SAP schon nicht liefert - diese Woche ist schließlich Höhepunkt der Berichtssaison? Und: Wahlkampf in den USA in der heißen Phase: Die Börsen, so hieß es, könnten mit beiden Kandidaten leben.Kann man das denn noch sagen: Trump ist gut für Öl-Unternehmen, Biden für Green Technology oder hebelt die Pandemie mit ihrer zweiten Welle solche Vorhersagen aus? Antje Erhard im Gespräch mit Robert Halver, Baader Bank.