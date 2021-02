Es klingt zunächst ehrenhaft, wenn sich ein virtueller Flashmob von braven Kleinanleger machtvoll gegen skrupellose #Hedgefonds wehrt. Im Sherwood Forest, in der Finanzwelt, soll Robin, das Gute, gegen den Sheriff von Nottingham, die Hochfinanz, gewinnen, oder? Bei näherer Betrachtung finden sich aber auch auf der guten Seite böse Entwicklungen, die fatale Folgen haben können. Robert Halver mit seinen Einschätzungen. #Silber #Gamestop

Zockerkrieg um Gamestop & Silber: Vor Gericht & auf hoher See in Gottes Hand, an den Börsen auch?