In dieser Phase kommen Streaming- und Royalty-Unternehmen ins Spiel. Diese finanzieren einen Teil der anfallenden Kosten über eine Anschubfinanzierung, leisten also eine beträchtliche Vorabzahlung an den Produzenten. Das können auch gern einmal mehrere Hundert Millionen US-Dollar sein.

Als Gegenleistung bekommt das Streaming- und Royalty-Unternehmen beispielsweise eine feste Beteiligung an den Umsätzen der Mine. Das sind die Royalties. Oder aber das Streaming- und Royalty-Unternehmen erhält einen festen Anteil an der Produktion - die Streams - zu einem vorher definierten Abnahmepreis. Diese Preise liegen meist weit unter den Weltmarktpreisen. An dieser Preisdifferenz verdient wiederum das Streaming- und Royalty-Unternehmen.

Die Vorteile des Geschäftsmodells liegen auf der Hand. Im Vergleich zu den zahlreichen Risiken, mit denen Produzenten während des Minenaufbaus und –betriebs konfrontiert sind, sind die Risiken für die „Geldgeber“ recht übersichtlich.

Kurzportrait Royal Gold

Die Anzahl der Streaming- und Royalty-Unternehmen ist im Vergleich zur Vielzahl der Produzenten gering. Zu den bekannteren Vertretern gehören unter anderem Franco-Nevada, Wheaton Precious Metals und eben Royal Gold.

Per 31. Dezember 2023 hatte Royal Gold Vereinbarungen mit 37 produzierenden Minen und 22 Minenprojekten, die sich in der Entwicklung befinden. Insgesamt war Royal Gold zum Stichtag an 178 Liegenschaften beteiligt. Das Portfolio ist geographisch gut diversifiziert, sind die Projekte doch auf fünf Kontinente verteilt. Zudem bietet das bestehende Portfolio in den kommenden Jahren weiteres Wachstumspotential.

Ein Blick in die Bücher

Royal Gold erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz in Höhe von 605,717 Mio. US-Dollar, nach 603,206 Mio. US-Dollar in 2022. Der Umsatz unterteilte sich in 76 Prozent Gold, 12 Prozent Silber, 9 Prozent Kupfer. Die US-Amerikaner wiesen für 2023 einen Gewinn in Höhe von 239,440 Mio. US-Dollar aus, nach 238,982 Mio. US-Dollar in 2022. Das EPS blieb mit 3,64 US-Dollar im Jahresvergleich unverändert.

Fazit

Aktien von Streaming- und Royalty-Unternehmen sind nicht ganz so volatil wie Produzentenaktien. Sie bieten eine ausgewogene Mischung aus Chancen und Risiken. In Phasen von steigenden Gold-Silber-Kupferpreisen laufen diese Aktien mit nach oben, aber meist eben nicht ganz so stark und dynamisch, wie Produzenten. Dagegen zeigen sie sich in Korrekturphasen deutlich stabiler.

Aus charttechnischer Sicht konsolidiert Royal Gold derzeit den vorherigen Kursanstieg. Seit Ende Februar legte die Aktie um über 20 Prozent zu. Mit dem Erreichen der markanten Widerstandszone 120 US-Dollar / 125 US-Dollar setzte die Konsolidierung ein. Ein Ausbruch über die 125 US-Dollar würde der Aktie frisches Aufwärtspotential in Richtung 140 US-Dollar eröffnen. Etwaige Rücksetzer bleiben im besten Fall auf den Kursbereich von 115 US-Dollar / 114 US-Dollar begrenzt.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte