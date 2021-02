Börsenwissen 2021: Dividenden als wichtiger Faktor bei langfristigen Aktien-Investments

Dividenden spielen bei der Gesamt-Betrachtung des Themas Aktienanlage eine große Rolle. Denn die meisten Unternehmen schütten weite Teile der Gewinne an ihre Anteilseigner aus – und sorgen damit für stabile Erträge. Fragen dazu von Börsenmoderator Andreas Franik an Markus Herrmann, Fondsmanager des LOYS Premium Dividende – seit einem Jahr dort am Ruder.

