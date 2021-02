DAX nahe dem Allzeithoch, Covid19-Profiteure Home24 und Westwing, Blick auf Allianz und Talanx

Im heutigen Marktgespräch der LS-Exchange sprechen wir mit Daniel Saurenz über das vermutlich anstehende Rekordhoch im DAX am heutigen Tag. Der Index notiert direkt an der Schwelle in der Vorbörse und könnte damit Geschichte schreiben.

Das Thema Covid19 beschäftigt uns weiterhin, nicht nur aus Sicht der Impfstoffhersteller, sondern insbesondere mit dem Trend zur Einrichtung der eigenen Wohnen und des Hauses. Home24 und Westwing haben hier beeindruckende Zahlen vorgelegt und eine starke Rallye bei den Aktien gezeigt. Muss man mit einem nahenden Ende des Lockdowns hier verhaltender werden?