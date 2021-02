Kaum Veränderung beim DAX, Varta stürzt ab, Kurssprung bei Volkswagen und Porsche, Blick auf Tesla

An der LS-Exchange hat sich der DAX zum Mittag fast unverändert präsentiert. Nachdem am Vormittag kurz das Vortagestief unterschritten wurde, bewegen wir uns vor Eröffnung der Wall Street in einer engen Range. Die 14.000er-Marke bleibt weiter unerreicht.

Am Morgen sprachen wir zudem über Varta. Der Batteriehersteller meldete heute Geschäftszahlen, eine Sonderdividende und eine neue Markenausrichtung. Dies kam bisher an der Börse nicht gut an. Minus 16 Prozent verzeichnen wir aktuell.

Dagegen bekam der Aktienkurs von Volkswagen und Porsche hohe Dynamik auf der Oberseite. Volkswagen-Chef Diess stellt eine Trennung von Anteilen der Porsche AG in Aussicht, um die zukünftige E-Mobilität zu fördern und zu finanzieren. Es wird von 25 Milliarden Euro ausgegangen. An der Börse kam dies gut an, kann damit womöglich ein wenig näher zum US-Konkurrenten Tesla aufgeschlossen werden.

#DAX #Varta #Tesla #Boerse #Volkswagen