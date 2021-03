MBH Corporation nimmt den Handel an der Amerikanischen Börse OTCQX auf, um US-Investoren zu unterstützen

Der Handel an der OTCQX verpflichtet die Unternehmen zur Einhaltung hoher finanzieller Standards, zur Befolgung von Best-Practice Corporate Governance und zur Einhaltung der geltenden Wertpapiergesetze. MBH hat erhebliches Interesse von in den USA ansässigen Investoren und Unternehmen festgestellt, die an MBH's Wachstumserfolg interessiert sind, und der Handel an der OTCQX macht es US-Investoren einfacher, an der Unternehmensentwicklung teilzunehmen.

CEO Callum Laing teilt Proactive in diesem Interview mit, dass MBH kürzlich den Handel am OTCQX(R) Best Market aufgenommen hat. Der Ticker-Code lautet MBHCF.

Callum Laing, CEO der MBH Corporation plc, kommentierte dies: "Wir sehen eine starke Nachfrage sowohl von Investoren als auch von vielen hervorragenden kleinen Unternehmen, mit denen wir in den USA gesprochen haben. Die ersten US-Unternehmen kamen im September zu uns, was Interesse bei weiteren Unternehmen, nach denen wir suchen, weckte. MBH hat starke Werte wie Vertrauen, Zusammenarbeit und Schnelligkeit und die von uns erworbenen Unternehmen sind in der Regel inhabergeführt, gut etabliert, profitabel und bestrebt, das Unternehmen auf die nächste Stufe zu heben. Ich freue mich berichten zu können, dass wir trotz der Herausforderungen in diesem Jahr mit zahlreichen großen amerikanischen Unternehmen in Kontakt kamen, die diese Kriterien erfüllen. Dies hat auch das Interesse vieler US-Investoren geweckt und die Aufnahme an der OTCQX wird es uns ermöglichen, ihnen effektiver zu begegnen."

Über MBH Corporation plc

Die MBH Corporation plc ist eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, die an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse notiert ist. Das Unternehmen erwirbt kleine und mittelgroße Unternehmen aus verschiedenen Regionen und Branchen, die gut etabliert, profitabel und skalierbar sind. Mit ihrer Agglomerationsstrategie ist die MBH Corporation plc in der Lage, durch den konsequenten Erwerb exzellenter Unternehmen, welcher sich positiv auf den Gewinn pro Aktie auswirkt, einen erheblichen Shareholder Value zu schaffen.