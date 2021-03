Geheime Einblicke in Europas sicherstes Gebäude (Bankenunabhängiges Schließfach)

Heute besucht Marc Friedrich eines der sichersten Gebäude Europas, wenn nicht sogar der Welt.

Es befindet sich natürlich im Land der Häuslebauer im schwäbischen Heidenheim. Dort befindet sich der mehrfache Testsieger von Euro und Stiftung Warentest, der bankenunabhängige Schließfachanbieter EMS. Exklusiv dürfen wir in die Räume und in den Tresor einen Einblick erhalten. Was ist der Unterschied zwischen einem bankenunabhängigen Schließfach und einem Banken Schließfach? Welche Vorteile gibt es? Sind bankenunabhängige Schließfachanbieter auch von der neuen EU Richtlinie ab September 2020 dem Schließfachregister betroffen? All diese Fragen und mehr beantwortet heute Marc Friedrich in einer spannenden Folge finanzielle Intelligenz.