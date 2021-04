Mehr als eine Billion Dollar: Nachhaltige Fonds bei Anlegern immer beliebter - das sind die Gründe

Nachhaltige Fonds melden weiterhin Rekordzuflüsse. Ende 2020 verwalteten sie allein in Deutschland insgesamt 147 Milliarden Euro – ein Plus von 29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Global reden wir hier mittlerweile sogar von mehr als einer Billion US-Dollar. Was sind die Gründe für das rasante Wachstum bei nachhaltigen #Fonds? Und worauf sollten Anleger bei der Auswahl der Fonds achten? Antworten von Federica Forest von Aberdeen Standard Investments im Gespräch mit Börsenmoderator Andreas Franik. #Nachhaltigkeit #Aktien

