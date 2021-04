Im Rahmen der Einzelaktien geht es unter anderem um die Zahlen von Barrick Gold aber auch von First Majestic Silver. Während die Zahlen des weltweit zweitgrößten Goldproduzenten im Rahmen der Erwartungen lagen, konnte First Majestic die eigene Prognose nicht erfüllen. Die Aktie geriet als erste Reaktion auf die Zahlen auch unter Druck, konnte die Verluste aber mittlerweile wieder aufholen. "Wären wir in einem Bärenmarkt, würde das anders aussehen", sagt Markus Bußler und erinnert an die Reaktionen, die man zwischen 2013 und 2015 gesehen hat, wenn ein Konzern die Prognose verfehlt hat. Weitere Themen in der Sendung: Fortuna Silver, B2Gold und Glencore.

