Bitcoin-Konferenz Twitter-Chef Jack Dorsey und El Salvador machen Bitcoin-Anlegern neuen Mut nach den Krypto-Querelen um Musk

Autor: KryptoJournal | 08.06.2021, 12:21

Präsident Nayib Bukele will mit einem Gesetzentwurf in El Salvador die Kryptowährung Bitcoin als Zahlungsmittel etablieren. Auf der Bitcoin 2021 Konferenz in Miami sorgten er und Jack Dorsey für tobenden Applaus.