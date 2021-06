Börsenwissen 2021: So machen Sie Ihr Konto und das Depot urlaubsfit

Nicht mehr lange und dann folgt für viele die schönste Zeit des Jahres: der Sommerurlaub. Die Sorgen sind meist etwas weiter weg als zu normalen Zeiten, sicherlich auch für viele Börsenfans. Doch was ist, wenn mitten in der Urlaubslaune schlechte Nachrichten drohen und die Aktienkurse ins Wanken geraten? Macht es vor diesem Hintergrund Sinn, noch vor den Ferien über das eigene Depot oder eine Absicherung nachzudenken? Fragen dazu von Börsenmoderator Andreas Franik an #Vermögensverwalter Armin Glogger, Geschäftsführer bei GLOGGER & PARTNER. #Boerse #Urlaub

