"To the moon" - die Formulierung ist in den vergangenen Monaten an den Börsen längst zum geflügelten Begriff geworden. Virgin Galactic scheint das sogar wörtlich zu nehmen. Unternehmensgründer Richard Branson hat den ersten Weltallflug hinter sich. Grund genug für den Börsenpunk die Aktie näher zu beleuchten.

Börsenpunk To the moon - was tun mit Virgin Galactic? Yeti, Shimano, Anta - die besten Urlaubsaktien der Welt