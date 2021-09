Small & Mid Caps als vermögensverwaltende Erfolgsgeschichte mit 5 Sternen - Interview Markus Wedel

Small und Mid Caps sind für viele Anleger ein wichtiger Bestandteil in einem breit diversifizierten Depot. Oft verbergen sich hier Hidden Champions aus dem Mittelstand, die noch nicht auf den Factsheets der Analysten aufgetaucht sind. Ein Thema, dass auch bei Fondsmanager Markus Wedel, Geschäftsführender Gesellschafter der SPSW Capital GmbH aus der Lloyd-Fonds-Gruppe, ganz oben auf der Agenda steht. Im Interview mit Börsenmoderatorin Beate Hoffbauer auf dem FINANCIAL PLANNING Forum in Berlin verrät der Finanzexperte die Details. #SmallCaps #MidCaps #Aktien

