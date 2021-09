LS-X Wochenfazit mit Blick auf Charttechnik, DAX, Dow Jones, Nasdaq, Restaurant Brands und Mondelez

Damit fiel unser Leitindex in die alte Range zwischen 15.300 und 15.800 Punkten zurück und zeigt auch mit der Unterstützung der EZB keine Ambitionen, neue Hochs erreichen zu wollen. Die Währungshüter hatten in dieser Woche den Leitzins auf historisch niedrigem Niveau bestätigt, möchten aber vor dem Hintergrund steigender Inflation die Anleihenkäufe etwas reduzieren.

Mit unserem Händler Shara tauchen wir in die Charttechnik ein und zeigen anhand der 200-Tagelinie ein Instrument auf, welches viele Anleger beachten. Dabei wenden wir dies gleich auf den Dow Jones und Nasdaq an, wo uns der weiter Lauf über diesem Indikator seit mehr als einem Jahr ins Auge fällt. Was kann das bedeuten?

Mit Blick auf interessante Aktienwerte steht zunächst Restaurant Brands International auf der Agenda. Das Franchise-Unternehmen aus Kanada betreut Burger King, Tim Hortons und die US-amerikanische Kette Popeyes Louisiana Kitchen. Seit Jahren wird die Dividende erhöht und die Bewertung scheint historisch in einem guten Bereich zu liegen, wie wir an mehreren Stellen aufzeigen.

Zweiter Wert ist Mondelez International, die mit Snacks in 160 Ländern aktiv sind. Bekannte Marke sind hierbei Milka, Kaba, Daim oder Toblerone. Neben Snacks gibt es auch die Marke Miracle Whip, welche in unseren Discounter-Regalen vertreten ist. Ohne direkte Auswirkungen durch die Corona-Pandemie kann der Konzern auf eine stabile Dividende verweisen und das Wachstum vorantreiben. Technisch notiert die Aktie genau auf der 200-Tagelinie, was thematisch heute sehr gut passt.

Folgende Sprungmarken sind vorhanden: 00:00 - Intro 01:05 - Marktübersicht mit DAX-Chart 02:12 - Indikator 200-Tagelinie am Beispiel Dow Jones und Nasdaq 08:45 - Restaurant Brands International als Franchise-Geber 10:22 - Blick auf die Dividende 12:00 - Entwicklung der Burger King Mutter 17:10 - Wachstumspotenzial Kaffee und China 18:30 - Süsswaren aus dem Haus Mondelez International 21:30 - Dividendenerhöhung und Aktienrückkauf 23:04 - Das P-E-Ratio und Chartbild 26:35 - Chartanalyse von Mondelez International

Kommen Sie auch in der neuen Woche wieder bestens informiert mit TRADERS´ media GmbH und der LS Exchange in den Handelstag. Der erste Livestream der Woche startet am Montag um 8.30 Uhr.

