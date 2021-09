Wirtschaft & Politik kontrovers: Darf man in Deutschland seine Meinung noch sagen, Wolfgang Bosbach?

Darf man in Deutschland seine Meinung noch sagen? So hieß eine Podiumsdiskussion auf dem FINANCIAL PLANNING Forum in Berlin, u.a. mit CDU-Urgestein Wolfgang Bosbach. Börsenmoderator Andreas Franik hat den früheren Chef des Innenausschusses im Deutschen Bundestag zum Interview getroffen. Wolfgang Bosbach bekennt sich und zeigt auch in diesem Gespräch klare Kante, denn er sagt: "Auch ich habe mittlerweile eine Schere im Kopf. Man überlegt sich mittlerweile dreimal, was man sagt!" Achtung Spoiler=Erkenntnis: Natürlich darf auch im Jahre 2021 in Deutschland die eigene Meinung frei geäußert werden. Kompliziert wird es allerdings dann, wenn es nicht um rechtliche, sondern um gesellschaftliche Sanktionen geht. #Bosbach #Meinungsfreiheit #SchereImKopf

