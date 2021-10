Jamaika, Ampel oder was? Jetzt muss endlich mal wieder regiert und gestaltet werden!

Der deutsche Aktienmarkt ist zumindest ein wenig erleichtert. Der Kelch eines Linksbündnisses mit (finanz-)wirtschaftlichen sowie außenpolitischen Unsicherheiten geht an der Börse vorbei. Doch das reicht nicht, um nachhaltig positive Wirkung auf deutsche Aktien zu entfalten. Dazu müsste die neue Dreier-Koalition nennenswerte Reformen angehen, denn nur so kommt Deutschland nach vorne und nur so werden die heimischen Talente gefördert. Ansonsten bleibt die Wahl börsen-irrelevant. Robert Halver mit einer politischen Analyse. #Börse #Aktien #Wahlen

