Guardant Health - Das aufstrebende Pharma-Unternehmen hat noch Luft nach oben!

Guardant Health zeigt klare Outperformance gegenüber dem Gesamtmarkt und könnte jetzt reif für einen Einstieg sein!

Rückblick: Guardant Health Inc. ist ein kalifornisches Unternehmen mit Sitz in Redwood City. Mit inzwischen über 450 Mitarbeitern hat sich die Aktiengesellschaft auf Präzisionsonkologie, Bluttests und Datenanalyse fokussiert. In der Präzisionsonkologie wird versucht, Krebspatienten zu behandeln, in dem man die Genfusion erforscht und inzwischen herausgefunden hat, dass sich bei dieser Signalwege aktiviert haben und beispielhaft ein Brustkrebs nicht zwingend aufgrund einer Brusterkrankung auftritt. Somit ist die Tumorlokalisation nicht mehr das primäre Entscheidungskriterium für eine Behandlung und für Patienten ergeben sich ganz neue Möglichkeiten. Ein Blick auf den Chart und die Marktkapitalisierung von mehr als 9 Mrd. USD verrät uns, dass Anleger enormes Potential im Anwendungsgebiet von Guardant Health sehen. Im Zuge der Gesamtmarktschwäche hat auch dieser Wert eine Konsolidierung hingelegt, diese wurde jedoch bereits am EMA 20 und bei der horizontalen Unterstützung von 97,93 USD durch Käufer aufgefangen.

Chart vom 16.08.2019 Kurs: 101,52 USD

Meinung: Die Pharma-Industrie und neuartige Formen der Krebsforschung und -behandlung haben noch deutlich Potential nach oben. Mit den Q2 Zahlen veröffentlicht am 06.08. konnte das Unternehmen positiv überraschen und der Kurs machte ein Gap von mehr als 15 %. Mit diesem positiven Drive konnte sogar das Allzeithoch aus dem April bei ca. 106,50 USD überschritten werden, was weitere Käufergruppen animierte.

Setup: Ein sinnvoller Einstiegs-Trigger ergibt sich beim Übersteigen der Mutterkerze vom 12.08. bei 102 USD. Den Stopp Loss könnten Anleger unter der horizontalen Unterstützung im Bereich von 94 USD platzieren. Als erstes Ziel auf der Reise nach oben würde ich das Allzeithoch bei 112,22 USD anvisieren, darüber gibt es keine Referenzpunkte mehr und Anleger könnten die Bewegung reiten und den Trade laufen lassen.

Autor: Hubert Strasser besitzt aktuell keine Positionen in GH