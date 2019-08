Heute Morgen dürfte den Aktionären der Blick auf die Wirecard Aktie gefallen. Die Erholungsbewegung geht weiter, nachdem der Aktienkurs am Donnerstag nach einem Rutsch auf 131,00 Euro an der charttechnischen Unterstützung um 130,40 Euro die Wende nach oben schaffte. Am Freitag ging es bis 139,60 Euro nach oben und mit 138,65 Euro (+3,09 Prozent) ins Wochenende. Heute Morgen pendeln die aktuelle Indikationen für die Wirecard Aktie ...