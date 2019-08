Die Analysten von Independent Research lassen ihr Kursziel für die Leoni Aktie deutlich sinken. Von 13,20 Euro geht die Marke auf 8,00 Euro nach unten - ein durchaus drastischer Schnitt. Allerdings war das Papier in den letzten Tagen auch auf bis zu 8,073 Euro abgestürzt. Am Montagnachmittag notiert die Leoni Aktie bei 8,986 Euro, gewinnt 5,82 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag an Wert und liegt damit wieder spürbar ...