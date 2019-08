Sparen im Alter: Wie sollte man ab Renteneintritt sein Geld anlegen?

Auch in den kommenden Monaten stehen viele Bundesbürger unmittelbar vor dem Renteneintritt. Sollte sich dann das Anlageverhalten ändern?

In der Bundesrepublik werden in den kommenden Jahren immer mehr Menschen in Rente gehen. Das hat einerseits mit der stetig wachsenden Lebenserwartung in unserer hochentwickelten Zivilgesellschaft zu tun. Zum anderen hat der erste Schwung der Babyboomer-Generation das Rentenalter erreicht. Als Babyboomer-Jahrgänge werden in Deutschland die Geburten-Jahrgänge Mitte der 1950er-Jahre bis Ende der 1960er-Jahre bezeichnet. Laut dem Branchenverband BVI werden rund eine Million Menschen in den kommenden zwölf Monaten in Rente gehen. Soll sich durch den veränderten Status und aufgrund des Alters das Verhalten gegenüber Geldanlagen und Investments ändern?