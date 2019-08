Werden die „Big Five“ deutscher Polit-Talkshows über ihre Produktionsfirmen reich?

Machte vor einigen Monaten das dreiste Framing-Gutachten (https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/geheimpapier-aufgeta ...) zur „Kommunikationsverbesserung“ Negativschlagzeilen, so hört der erstaunte Beitragszahler jetzt vom WDR-Mitarbeiterstreik, wo es wieder ums Geld geht. Heikel ist nicht Frage was ein einfacher Kameramann verdient, sondern die wirklichen Granden des ARD-Konzerns, die anscheinend keiner wirklich kontrolliert. Es ist daher spannend die Big Five des Talk-Betriebes (Will, Illner, Maischberger, Plasberg, Lanz) unter die Lupe zu nehmen. Viel Material hierzu gibt es im Internet nicht. Reich werden die Promis nicht durch die üppigen, uns unbekannten Moderatorengehälter, - so die Indizien - sondern durch die Programmlieferungen aus eigenen Produktionsfirmen.

ARD-Vergütungen ein Reizthema: Wer abhängig ist, sollte das Publizieren über die ARD meiden