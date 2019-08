Ben Carlson, US-amerikanischer Vermögensverwalter und Buchautor von "A Wealth of Common Sense", ging in seinem jüngsten Blogbeitrag der Frage nach: "Wer hat den besten Track-Record (ever and all time)". Die wallstreet:online-Redaktion fragte Kapitalmarktexperten, wer für Sie der "King of Track-Record" sei:

Die beeindruckendste Erfolgsbilanz habe nicht Jim Simons, George Soros oder Peter Lynch, sondern Warren Buffett, so Carlson. Vor der Leitung von Berkshire Hathaway war Buffett für eine kleine Gruppe von Einzelinvestoren und Familien im Rahmen einer Investitionspartnerschaft tätig. Die berichteten Renditen von 1957 bis 1968 lagen bei sage und schreibe 25,3 Prozent jährlich.