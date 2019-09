Sollten wir jetzt überhaupt noch investieren, sehr geehrte Leser?



Eine gute Frage. Lassen Sie mich Ihnen zunächst etwas Mathematik zumuten. Dies ist nicht das erste Mal und es wird nicht das letzte Mal bleiben. Genauso wenig, wie die meisten Menschen ein Instrument spielen können, ohne Noten zu lesen, ist sinnvolles Investieren möglich, ohne elementare Mathematik anzuwenden und Geschäftsberichte zu lesen. Mit einer Aktie lassen sich durch Kurssteigerungen und Dividenden Erträge erzielen.



Also ganz einfach:

Ertrag

= Kurssteigerung + Dividende

= Gewinn je Aktie x KGV + Dividende

= (Gewinnmarge x Umsatz / Aktienanzahl) x KGV + Dividende



Sieht man sich die Komponenten der Erträge für die einzelnen Regionen des MSCI World Index in den letzten fünf und in den letzten zwanzig Jahren an, wird eines klar: Während über die letzten zwanzig Jahre die Gewinne je Aktie und die Dividenden den Löwenanteil zum Ertrag beisteuerten, waren es in den letzten fünf Jahren im MSCI World, den USA und Europa vor allem die KGVs, die gestiegen sind. Es war also ein Preis- und Bewertungsanstieg ohne reale Unterfütterung.







Selbst in Asien macht er 30 Prozent des Anstiegs aus. In Europa stiegen die Bewertungen sogar um 112 Prozent, was durch negatives Gewinnwachstum und negative Währungseffekte teilweise kompensiert wurde.

Gänzlich auf Aktien im Anlagemix zu verzichten wäre allerdings, trotz der aktuellen Überbewertungen, übertrieben. Mein Team und ich finden auch jetzt noch interessante Unternehmen.



Im Boom-Jahr 2018 ist die Zahl der Börsianer zwar erneut gestiegen – rund 250.000 mehr als im Jahr 2017 – doch die Zahl der Anleger, die allein in Aktien investieren und damit Ihre Geldanlage in die eigenen Hände nehmen, ist leicht gesunken. Die eine Geldanlage in Aktienfonds ist hingegen deutlich gestiegen. Als Fondsberater sehe ich dies natürlich auch mit einem lachenden Auge. Immerhin haben 12,5 Prozent der Deutschen Aktien oder Fondsanteile. So viele waren es zuletzt kurz vor dem Platzen der Immobilienblase und dem Untergang von Lehman Brothers. Die daraus entstandene Finanzkrise ist bis heute nicht gelöst worden.