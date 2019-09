Zwei Faktoren sorgen heute bei der Aktie von Heidelberger Druck für fallende Kurse. Zum einen ein kritischer Bericht in der „WirtschaftsWoche”, zum anderen belasten charttechnische Faktoren den Aktienkurs. Und so notiert der SDAX-Wert am Montagnachmittag nur noch bei 1,089 Euro, verliert damit 2,33 Prozent und liegt nicht weit über dem bisherigen Tagestief (1,083 Euro). In der technischen Analyse zur Heidelberger Druck Aktie ist ...