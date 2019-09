PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die wichtigsten europäischen Börsen haben am Montag am ersten Handelstag im September moderat zugelegt. Der EuroStoxx 50 gewann 0,17 Prozent auf 3432,54 Punkte, während der Cac-40-Index in Paris um 0,23 Prozent auf 5493,04 Punkte vorrückte. In den Schatten gestellt wurden beide vom Londoner FTSE 100 , der gestützt auf das schwache britische Pfund um 1,04 Prozent auf 7281,94 Zähler stieg.

Aus den USA kamen wegen des Feiertags Labor Day zu Wochenbeginn keine Impulse. Mit dem Monatswechsel in Kraft getretene gegenseitige Strafzölle der USA und China waren lange bekannt und galten daher am Markt nicht mehr als Belastung.