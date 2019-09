Bei der NanoFocus AG gibt es einen Wechsel im Management. Der Aufsichtsrat des Unternehmens aus Oberhausen habe Vorstand Michael Trunkhardt mit sofortiger Wirkung von seinem Amt abberufen, heißt es am Mittwochnachmittag in einer Mitteilung. Gründe für die Abberufung teilt NanoFocus nicht mit. Erst im März dieses Jahres hatte die Gesellschaft Trunkhardt zum Alleinvorstand der Gesellschaft gemacht, nachdem er zum 1. Januar 2019 in ...