Aktien-Investments: LGIM legt drei neue Themen-ETFs auf

Der Vermögensverwalter des britischen Versicherers Legal & General will mit passiv gemanagten Anlageprodukten in Deutschland wachsen. Dazu hat die Tochtergesellschaft LGIM jetzt drei weitere Indexfonds an der Deutschen Börse gelistet, mit denen Anleger auf spezielle Investment-Themen setzen können.Legal & General Investment Management (LGIM) erweitert seine Produktpalette an thematischen Exchange Traded Funds (ETFs) an der Deutschen Börse: Drei neu aufgelegte Produkte sollen Aktieninvestoren hierzulande ab sofort Zugang zu innovativen Unternehmen ermöglichen, die in den Geschäftsbereichen künstliche Intelligenz, Gesundheitswesen und sauberes Wasser aktiv sind.Die vollständig physisch abgebildeten Börsenbarometer entstanden in Zusammenarbeit mit den Research-Häusern Robo Global und Global Water Intelligence. Die Branchenindizes gehen nach Anbieterangaben über traditionelle Zuordnungen hinaus. Zudem setzen sie als Bottom-up-Indizes nicht vorrangig auf etablierte Marktschwergewichte, die klassische Sektorindizes dominieren.Die Fondswährung der thesaurierenden L&G-ETFs Artificial Intelligence (ISIN: DE000A2PPAU8), Healthcare Breakthrough (DE000A2PPAV6) und Clean Water (DE000A2PPAT0) ist jeweils US-Dollar. Die Gesamtkostenquote beträgt in allen drei Fällen 0,49 Prozent. Die drei neuen Produkte sollen das bestehende Angebot an thematischen ETFs des Londoner Asset Managers ergänzen.