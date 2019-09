Erneut hat die kanadische Tochtergesellschaft von SFC Energy, Simark Controls, einen neuen Auftrag an Land ziehen können. Die Gesellschaft habe „einen Auftrag für schlüsselfertige EFOY Hybrid-Energielösungen von Okanagan Aggregates Ltd. Erhalten”, meldet SFC Energy am Mittwochmorgen. Mit den Brennsoffzellen solle Strom für die LED-Beleuchtung und weitere Stromverbraucher an den Bremstest- und Kettenwechselplätzen entlang des ...