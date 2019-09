Made in China 2025: China auf dem Weg zum High-Tech-Land

Bis 2025 will China zu den weltweiten Technologieführern aufsteigen. Jonathan Tseng, Research-Analyst bei Fidelity International, erlebt vor Ort ein hohes Maß an Innovation und Veränderung.Jonathan Tseng, Research-Analyst bei Fidelity International"In den 1950er Jahren stand ,Made in Japan‘ für schlechte Qualität und Nachahmer-Produkte. In den 1980er Jahren hatte sich die Wahrnehmung komplett gedreht", sagt Jonathan Tseng, Research-Analyst bei Fidelity. Japan gilt seither als Produzent von High-Tech-Produkten und zählt zu den führenden Nationen bei technischen Innovationen, etwa auf dem Robotik-Markt. "In China sehen wir heute eine ähnliche Entwicklung", beobachtet Tseng. Noch ist das Land dabei, seinen Ruf als Hersteller von einfacher Massenware abzuschütteln. Doch...